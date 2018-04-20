Telegram тестирует сервис для безопасного хранения персональных данных

Telegram проводит тестирование «первой ласточки» для своей предполагаемой блокчейн-платформы. Новый сервис компании Telegram Passport позволит пользователям безопасно хранить свои персональные данные и пользоваться ими для идентификации на онлайн-сервисах.

Об этом со ссылкой на собственные источники, близкие к разработчикам, сообщает газета «Ведомости». Предполагается, что пользователю будет нужно один раз загрузить свои документы (например, водительское удостоверение, паспорт, банковские документы), а также фотографию и зашифровать их с помощью пароля двухфакторной аутентификации. Причем сам мессенджер не получит доступа к загруженной информации, а просто передаст ее сервисам – партнерам для идентификации личности пользователя. Таким образом, Telegram обещает надежную защиту персональной информации и практически мгновенную онлайн-идентификацию с разрешения самого пользователя.

Telegram Passport могут запустить уже этим летом, причем предположительно доступ к нему получат сразу несколько сервисов – партнеров. При этом Qiwi якобы уже получила доступ к Telegram Passport, хотя официально подтвердить это собственники платежной системы отказались.

Воспользоваться своими загруженными данными можно будет и внутри самого Telegram, который собирается сделать свою блокчейн-платформу под названием TON. Об этом было заявлено в январе 2018 года, причем компания уже получила от инвесторов около 1,7 млрд. долларов на разработку и внедрение Telegram Open Network. Команда Павла Дурова собирается объединить в TON различные сервисы, продажи товаров и услуг, развлекательный контент. Работу платформы обеспечит собственная криптовалюта под названием Gram.