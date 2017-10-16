20 млн. IP-адресов уже не могут работать с Telegram

Многие пользователи уже не могут использовать Telegram. Названа возможная причина недоступности сервиса.

Проблемы с работой приложений вероятнее всего связаны с тем, что с 13 апреля известная социальная сеть Telegram внесена в список запрещенных ресурсов Роскомнадзора. Подобные меры были приняты после отказа владельцев ресурса предоставить ключи, которые могут дешифровывать диалоги пользователей.

Таким образом, уже заблокировано более 20 млн. IP-адресов, но большинство пользователей все-таки пока могут пользоваться мессенджером на территории России.

Администрация утверждает, что требования Федеральной Службы Безопасности нарушают Конституционные права граждан на тайну переписки, а доступ к подобной информации может быть предоставлен только по решению судебных органов.

Из-за блокировки Telegram многие пользователи уже не могут пользоваться популярными приложениями и играми, например Fortnite и PlayerUnknown’s Battleground.