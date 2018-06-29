Какие изменения в законах ожидают для россиян в 2019 году

Мартовские законы, которым предстоит изменить жизнь россиян, коснутся дач, автобусов с пассажирами, "дальневосточного гектара", изделий из табака и других сфер жизни граждан.

Изменения в законах и правилах, принятых ГД РФ, вступают в силу в марте 2019 года, затронут важнейшие сферы жизни россиян. Принятые изменения коснутся:

• Маркировки сигарет, духов и фотокамер

• Штрафов за остановку транспортных средств на «вафельнице»

• Требований к студенческим общежитиям

• Измененные требования к диспетчерским службам

• Изменения в лицензировании автобусных перевозок

• Правил страхования фермеров

• Камеры, фиксирующие штраф, появятся на ж/д переездах

• Дальневосточного гектара для соотечественников из-за рубежа

• Работодателей обяжут передавать в Пенсионный фонд сведения о стаже

• Кадастровую оценку недвижимости будут проводить в измененном порядке

• Заявление о назначении пенсии можно будет подать в любой ПФР

• Упрощение получения гражданства для переселенцев-соотечественников