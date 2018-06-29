Какие изменения в законах ожидают для россиян в 2019 году

Мартовские законы, которым предстоит изменить жизнь россиян, коснутся дач, автобусов с пассажирами, "дальневосточного гектара", изделий из табака и других сфер жизни граждан.
Изменения в законах и правилах, принятых ГД РФ, вступают в силу в марте 2019 года, затронут важнейшие сферы жизни россиян. Принятые изменения коснутся:
• Маркировки сигарет, духов и фотокамер
• Штрафов за остановку транспортных средств на «вафельнице»
• Требований к студенческим общежитиям
• Измененные требования к диспетчерским службам
• Изменения в лицензировании автобусных перевозок
• Правил страхования фермеров
• Камеры, фиксирующие штраф, появятся на ж/д переездах
• Дальневосточного гектара для соотечественников из-за рубежа
• Работодателей обяжут передавать в Пенсионный фонд сведения о стаже
• Кадастровую оценку недвижимости будут проводить в измененном порядке
• Заявление о назначении пенсии можно будет подать в любой ПФР
• Упрощение получения гражданства для переселенцев-соотечественников
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