Определены сроки появления электронных трудовых книжек

С января 2020 года в России начнется поэтапное внедрение электронных трудовых книжек. Работодатели начнут передавать в Пенсионный фонд документы в электронном виде, а из них будет сформирована единая база данных о трудовой деятельности россиян. В 2019 году предполагается провести необходимую для этого организационную и правовую работу. Об этом рассказал на заседании правительства Дмитрий Медведев.

Перевод трудовых книжек в «цифру» должен упростить общение работников и работодателей, считают в профильных министерствах. Прежде всего за счет скорости получения информации. Кроме того, электронная база данных обеспечит сохранность данных не только в случае порчи либо утери бумажного документа, но и, например, в случае ликвидации предприятий.

При этом премьер подчеркнул, что процесс перевода документов в электронный формат должен быть поэтапным. Трудовые книжки будут продолжать вести и в бумажном варианте, для некоторых граждан, которые сочтут такую форму более удобной, они останутся. Кроме того, правительство обсудило в закрытом режиме ход эксперимента по введению электронного документооборота в системе работы с кадрами. Он был начат в апреле этого года на базе нескольких крупных работодателей, в числе которых – «АвтоВАЗ», «Ростелеком» и РЖД. Эксперимент предполагает электронное оформление отпусков и командировок, учет рабочего времени, заключение договоров с работниками, а также ведение в электронном виде некоторых других видов кадровой документации. Предполагается, что апробация нововведений закончится в октябре. Тогда и будет дана оценка удобству и эффективности его внедрения.