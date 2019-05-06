Постановлением правительства в России упростили процедуру получение инвалидности.

Теперь для получения инвалидности от человека нужно только согласие, которое он дает в медицинском учреждении. Дополнительных документов не потребуется. Все документы на медико-социальную экспертизу (МСЭ) учреждение будет отправлять самостоятельно в электронном виде. Для этого будут использоваться информационные системы медицинских организаций и МСЭ. Пациент также сможет самостоятельно обратиться в бюро МСЭ для изменения своих персональных данных, получение копии акта, дубликата справки, выписки.

Если в медицинском учреждении отсутствует доступ к информационной системе, тогда все документы оформляются на бумажных носителях.

Благодаря этому значительно сокращаются сроки прохождения процедуры. Также, согласно новым правилам, можно будет получить бессрочную инвалидность уже после первого обращения.

Упростить процедуру получения инвалидности в начале 2018 года поручил Президент России. В 2018 году был расширен перечень болезней, которые дают право на получение инвалидности. Туда были включены цирроз печени, слепота, глухота, детский церебральный паралич. Еще для многих заболеваний процедура получения инвалидности значительно упростилась. Это различные пороки челюстно-лицевой области, аутизм, сколиоз, сахарный диабет и другие.

Новшества будут вводиться постепенно. Со временем можно будет самостоятельно оформить все документы через портал госуслуг.