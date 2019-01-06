Пенсионным фондом оцифрованы все трудовые книжки россиян

Минтруда заканчивает подготовку законопроекта, регламентирующего использование электронных трудовых книжек. В рамках этого процесса Пенсионный фонд России перевел на «цифру» все трудовые книжки россиян.

Внесение данного законопроекта на рассмотрение Госдумы планируется еще до завершения весенней сессии.

Массовое использование цифровых документов в трудовых отношениях должно начаться с января 2020 года. К 2021 году использование оцифрованных трудовых книжек в трудовых взаимоотношениях станет обязательным. Пенсионный фонд будет принимать документы в электронном виде, из которых сформируется единая база данных.

Введение «цифры» упростит получение информации работодателем, обеспечит сохранность данных работника. Работник получит гарантию сохранности данных о своей трудовой деятельности не только при утрате бумажной трудовой книжки, но и в случае ликвидации предприятия. Это должно упростить процедуру сбора документов и подтверждения данных о доходах при выходе граждан на пенсию.

В законопроекте предусмотрены и исключения. По желанию работник может использовать бумажную трудовую книжку. Для этого ему достаточно будет подать соответствующее заявление работодателю. Также, бумажная трудовая книжка может быть представлена в суде, как доказательство трудовых отношений между работником и работодателем.