Правительство России планирует сократить новогодние каникулы в 2020 году

31 мая соответствующее постановление будет рассмотрено трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений. В случае положительного решения по предложению документ будет направлен на подпись Дмитрию Медведеву.

Предполагается сократить количество выходных дней в период новогодних праздников с десяти до восьми. Причиной сжатия срока праздничных каникул, в первую очередь, является выпадение 30 и 31 декабря на рабочие дни. В прошлых годах на эти числа приходились либо календарные выходные, либо был перенос субботы 29 декабря на понедельник 31 декабря.

Кроме того, план восьмидневных новогодних каникул уже был завялен Министерством труда и социальной защиты. В нем указывалось, что отдых россиян 4 и 5 января предполагается перенести на 4 и 5 мая, с субботы и воскресенья на понедельник и вторник.

Кроме новогодних праздников в постановлении также рассматриваются и другие красные дни календаря. Празднование Дня защитника Отечества пройдет с 22 по 25 февраля, Международного женского дня - с 7 по 9 марта. Выходные в честь майских праздников будут разбиты на отрезки с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая.

Напомним, соответствующие решения принимаются каждый год с учетом предварительного согласования с профсоюзами и работодателями.