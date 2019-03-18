Минздрав России раскрыл статистику смертности от врачебных ошибок за прошлый год

Вышел доклад Министерства здравоохранения РФ о работе патолого-анатомической службы в 2018 году.

По данным ведомства, ошибки диагностирования привели к смерти 22 000 человек. Считается, что эта статистика частична, так как в ряде регионов России (например Чечня и Ингушетия) процедура вскрытия не применяется и отчеты строятся на недостаточно полном анализе данных.

За прошлый год умерло приблизительно 1 850 000 россиян. Патолого-анатомическая служба провела 499 000 вскрытий. В 4,8% случаев выявлены дефекты медицинского обслуживания, выразившиеся в виде неверного заключительного клинического анализа, расходящегося с патолого-анатомической экспертизой.

Самой частой причиной смерти стали заболевания сердечно-сосудистой системы. Злокачественные опухоли находятся на втором месте. На третьем, так называемые внешние причины: несчастные случаи, криминал, чрезвычайные происшествия.

Чиновники медицинского ведомства отмечают, что в течение последних 7 лет наблюдается снижение процента несовпадений врачебных диагнозов с заключениями патологоанатомов при вскрытии.