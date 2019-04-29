В России снизилась смертность мужчин

Минздрав отчитался о снижении количества случаев преждевременной смерти трудоспособных россиян.

Заместитель министра здравоохранения Олег Салагай рассказал об успехах ведомства в увеличении продолжительности жизни в России.

«Смертность мужчин трудоспособного возраста в нашей стране с 2012-го года сократилась примерно на 18%», - сказал замминистра на сессии, посвященной демографии на Петербургском международном экономическом форуме.

Также он отметил, что россияне стали меньше пить. Если в 2011-ом году приходилось 18 л алкоголя на душу населения, то в 2018-ом – всего 9,3 л.

Министерство на таких результатах не остановится и продолжит бороться за повышение продолжительности жизни народа. Олег Салагай поделился планами по снижению продаж алкоголя и табака в ближайшие 5 лет.

Ранее Минздрав России проводил исследования о том, почему молодые люди рано умирают. Главной причиной назвали злоупотребление алкоголем. Самыми вредными тогда признали крепкие спиртные напитки.