В Петербурге ученые изобрели стетоскоп для легких

В Петербурге ученые изобрели сверхновый стетоскоп для легких.

Питерские ученые разработали новый стетоскоп, который может не только слушать легкие, но и самостоятельно ставить диагноз. Так же устройство умеет сохранять показатели пациента в определенный момент. Это станет огромным плюсом, ведь благодаря такой функции врачам будет легче анализировать изменения в состоянии здоровья человека. Также с помощью новой разработки человек сам может проверить свои легкие без помощи врача. Стетоскоп уже прошел все тестирования, которые показали, что он дает правильный диагноз в 92% случаях. Разработчики заявили, что основной целью этого изобретения является сделать так, чтобы стетоскоп ставил диагноз лучше самого гениального в мире доктора.

Напомним, недавно ученые создали робота, который умеет делать операции на черепе. По мнению специалистов, благодаря такой системе теперь подобные операции будут проходить намного быстрее. Первая операция робота на человеке состоится через три года.