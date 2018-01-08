В Америке разработали искусственный интеллект, который ускорит обучение солдат

В Америке специалисты разработали искусственный интеллект, который позволит ускорить обучение солдат.

В Южной Калифорнии ученые создали целую систему, которая поможет солдатам анализировать военную информацию со всех уголков планеты. К тому же, новое изобретение поможет лучше обучить военных технике боя и статических деталей. Искусственный интеллект так же учитывает особенности местности военных действий.

Само по себе новое изобретение представляет собой микрочип, который можно будет внедрять в форму. К слову, он намного снизит энергопотребление.

В Америке уже не первый раз используют искусственный интеллект для улучшения обороны. В Остине специалисты разработали систему, с помощью которой можно давать приказы роботам.

Первые испытания нового искусственного интеллекта показали, что его использование увеличит скорость обучения солдат в 12-13 раз, если сравнивать с работой обычных процессоров.