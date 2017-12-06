Искусственный интеллект в борьбе с суицидом используют в Канаде. Проект запущен властями страны. Об этом сообщает Venturebeat.

В Канаде вторая по распространенности причина смерти у молодежи в возрасте от 10 до 19 лет – суицид. На предотвращение смертности придет на помощь канадцам искусственный интеллект.

Чиновники страны ведут переговоры с компанией Advanced Symbolics. Она должна разработать программу, направленную на выявление суицидальных наклонностей у пользователей соцсетей. Пилотная версия программы стартует в феврале 2018 года и продлится в течение трех месяцев.

Планируется, что искусственный интеллект поможет выявить потенциальные случаи суицида. Что в свою очередь позволит их предотвратить.

Генеральный директор компании Advanced Symbolics уверяет, что искусственный интеллект будет эффективным способом предупредить возможные случаи смерти. Свои слова он подтверждает тем, что подобная программа спрогнозировала результат выборов 2015 года в Канаде, а также сумела предсказать Брексит.