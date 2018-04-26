В Америке ученые научились с помощью краски делать из стен панели

В Амерке ученые научились с помощью краски делать из стен панели, с которыми можно управлять своим домом.

Технологию разработали молодые специалисты. Сначала наносится система электропроводов и сенсорной платы. Все это прикрепляется обычным скотчем, а после этого покрывается электропроводящей краской. В результате из стены вы получите панель, которая будет реагировать на прикосновения ваших рук. Так же с новой разработкой можно управлять домом. Например, включать и выключать освещение, управлять сигнализацией и даже оповещать жильцов о том, что закипел чайник.

Напомним, недавно в Америке разработали искусственный интеллект, который поможет солдатам обучаться во много раз больше. Новое изобретение поможет анализировать информацию о военных действиях во всем мире, учитывая все особенности (ландшафт, погода). Разработка удобна в использовании: микрочип можно внедрить в форму бойцов.