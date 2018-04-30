Японские ученые изобрели дополнительную пару рук

Дополнительной парой рук можно будет управлять с помощью шлема виртуальной реальности.

Инженеры из Японии завершили разработку дополнительной механической пары рук, которые с помощью специального блока с ремнями будут крепиться к спине человека. Управлять такими руками будет другой человек с помощью специального шлема, на который будут передаваться видео-изображение и звуки. Кисти рук могут захватывать предметы и показывать жесты.

Это первое подобное изобретение, созданное не для помощи людям с ограниченными возможностями, а для увеличения способностей людей со своими здоровыми конечностями.

Сообщается, что дополнительные роботизированные руки можно будет использовать при проведении удаленных хирургических операций или при обучении.

В прошлом году ученые представляли подобное изобретение, но управлялось оно с помощью ног человека, к которому эти руки прикреплены. Но такое управление вызвало ряд неудобств и в итоге не имело успеха.

Не так давно в Японии был представлен человекообразный робот, созданные по подобию 10-летнего ребенка. Он свободно перемещается и даже показывает небольшой спектр эмоций. Основной задачей разработчиков было создание машины, которая сможет свободно общаться с людьми. Многие, кому уже удалось познакомится с ребенком-роботом, отмечают, что он действительно выглядит как настоящий человек, что несколько пугает.