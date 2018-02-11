Первый космический лифт построили в Японии

Уже через тридцать два года туристов можно будет отправлять в космос с помощью лифта, - сообщают японские ученые.

Технология космического лифта аналогична технологии лифта традиционного. С помощью троса длиной в сотни тысяч километров и специального грузового подъемника можно переместиться с поверхности Земли до станции орбиты.

В настоящее время ученые японского Университета Сидзуока готовятся к испытаниям прототипа такого лифта. Небольшой ящик с помощью специального легкого мотора будет перемещаться между станциями по тросу длиной около 10 метров. Испытания пройдут уже через неделю.

Впервые идея лифта для отправления в космос была предложена российским ученым Циолковским, основоположником теоретической космонавтики, еще в конце 19 века. В будущем, при дальнейшей доработке, такое изобретение позволит выводить подъемники в космос без использования ракет, а также развивать космический туризм.

Японцы активно работают в данном направлении. Известно, что уже найдена компания строителей «Obayashi», которая, при сотрудничестве с Университетом, уже приступила к разработке специальных трубок, из которых и будет собран трос длиной практически 100 тыс километров. Ожидается, что уже через 35 лет полноценный космический лифт станет реальностью.