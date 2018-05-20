Стало известно об успешных испытаниях вакцины от ВИЧ

Ученые вплотную приблизились к созданию вакцины от вируса иммунодефицита человека. Международная исследовательская группа закончила очередной этап тестирования препарата на добровольцах - людях и приматах. В результате удалось получить устойчивый иммунный ответ организмов подопытных, пишет журнал The Lancet.

В исследованиях приняли 393 добровольца из клиник в африканских странах, США и Таиланде. Также опытный препарат вводили макакам – резусам. В результате ученым удалось добиться такого сочетания компонентов, которое вызывало усиление фагоцитоза (процесса поглощения чужеродных клеток), активности антител к ВИЧ и специфических Т-клеток. Такой же отклик исследователи получили, введя препарат группе из 73 обезьян.

При этом важно, что новый препарат оказался практически безвредным. В качестве побочных эффектов некоторые испытуемые назвали головокружение или диарею.

В то же время, ученые говорят, что работа над вакциной еще далеко не закончена. По словам специалиста из Гарвардской медицинской школы Дэвида Баруша, полученные результаты очень важны, но не являются свидетельством того, что новый препарат защитит людей от ВИЧ. Исследования прототипа вакцины будут продолжены, их планируют закончить в 2021 году.