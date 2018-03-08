Ученые рассказали, чем опасна пасмурная погода

Ученые пришли к выводу, что затяжная пасмурная погода провоцирует у людей обострение так называемых обсессивно-компульсивных расстройств – появление навязчивых мыслей, повышенную тревожность и нарушения сна. Об этом рассказал портал EurekAlert.

Расстройства, относящиеся к ОКР, вызывают у людей появление странных либо пугающих навязчивых мыслей. Избавиться от них человек пытается, придумав для себя некий повторяющийся ритуал – к ним относится, например, страсть выравнивать все предметы «по струночке», бесконечное мытье рук или многократная проверка электроприборов.

Анализ медицинских данных, который провели в Бингемтонском университете в США, позволил специалистам говорить о существовании связи между погодой и психическим состоянием человека. По мнению профессора Мередит Коулз, причиной этого являются нарушения суточных и циркадных ритмов в организме в условиях недостатка солнечного света. А вот там, где пасмурная погода – нечастое явление, случаи ОКР регистрируются намного реже.