Аномальная жара стала причиной массовых самоубийств в США

Ученые Стэнфордского университета в результате своих многолетних исследований пришли к заключению, что каждый градус увеличения температуры приводит к значительному росту количества самоубийств.

Они сопоставили данные количества самоубийств с 1968 года по 2004 в Мексике и США с данными среднемесячной температуры на этих же территориях. Аналогичные данные были взяты за период 1990-2010 годов. Таким образом они выяснили, что повышение температуры приводит к росту числа суицидов на семь десятых и на 2,1 % в США и Мексике, соответственно.

Отмечается, что в данном случае речь идет только о температуре на улице, а не в помещениях, где ее можно искусственно снизить кондиционерами.

Учеными было доказано, что психика у людей в период аномальной жары работает хуже, чем обычно. Кроме увеличения числа суицидов, отмечается общее снижение психологического равновесия у людей. Растет число жалоб на депрессию, подавленное настроение.

Кроме этого, аномальная жара влияет на общее состояние здоровья людей. В Японии из-за рекордно высоких температур за прошедшие две недели погибло около 65 человек.