Окрашивание волос может привести к раку

Частое окрашивание волос названо одной из причин возникновения у женщин рака молочной железы.

Исследования проведены профессором лондонской клиники, Кефаном Мокбелом. Он сопоставил данные о своих пациентках, которые страдают раком молочной железы. В результате выяснилось, что женщины с окрашенными волосами подвержены заболеванию на 14 % чаще, чем женщины с натуральным цветом волос.

В качестве рекомендаций, медик советует сократить использование химических красителей до шести раз в год (раз в два месяца). Либо пользоваться натуральными красителями, которые не принесут никакого вреда здоровью.

Также врач рекомендует регулярно обследоваться у специалистов. Болезни, обнаруженные на ранних стадиях, поддаются более эффективному лечению.

27 июля стало известно, что ученые Московского института разработали «пластиковые» антитела из полимера, которые смогут уничтожать раковые клетки. Таким образом, появился новый шанс создания лекарств для успешной борьбы со злокачественными опухолями.