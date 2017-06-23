Ученые рассказали, какой станет женщина будущего

Ученые обещают, что уже через пятьдесят лет земные женщины станут прекраснее наших современниц и … на пару сантиметров ниже среднего роста современных красавиц.

Согласно исследованиям команды Маркуса Йокела из университета Хельсинки, женские ДНК изменяются быстрее мужских, поэтому эволюция прекрасной половины человечества более заметна. Ученые заявили, что сейчас в мире наблюдается закономерность, согласно которой красивые женщины рожают больше детей, при этом их дети также будут красивыми. По расчетам ученых, уже через полстолетия женщины внешне станут более привлекательными, кроме того, на планете изменится гендерное соотношение – представительниц слабого пола станет заметно больше, чем мужчин.

Исследователи также согласны с мнением, что глобализация и миграционные процессы приведут к тому, что некоторые индивидуальные черты лица (например, веснушки или голубые глаза) станут большой редкостью. При этом речь о полном смешении рас пока не идет.

Кроме того, ученые обратили внимание, что женщины среднего роста и большего веса рожают больше детей, чем высокие и «легкие». Поэтому, по мнению футурологов», через 50 лет средний рост женщин станет на пару сантиметров меньше, а вес в среднем увеличится примерно на килограмм.

При этом, говорят ученые, мужчины мало изменили свой образ жизни за последние двести лет, их ДНК мутирует намного медленнее. Поэтому и в будущем ожидать заметных изменений сильной половины человечества не стоит.