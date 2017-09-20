Морские черви будут помогать в поиске нефти

Высокоэффективный способ поиска полезных ископаемых нашли ученые университета ДВФУ.

Специалисты установили, что морские черви строят свои норы недалеко от залежей нефти и газа. Это объясняется тем, что в таких местах наблюдаются большие скопления углеводорода, что является привлекательным фактором для этих организмов. Также для поддержания своей жизни морским червям необходимо большое количество метана, который на больших морских глубинах может возникнуть только недалеко от массовых скоплений этих ценных ресурсов.

Таким образом, сейчас есть возможность не применять никакое специальное оборудование для установления новых месторождений нефти и газа. Достаточно зрительной визуализации наличия большого скопления морских червей - именно в таких местах нужно начинать разработки.

Известно, что таким образом уже удалось найти два крупных нефтяных месторождения.

Также ученые ДВФУ в союзе с группой Швейцарских ученых выявили типы раковых клеток, которые можно вылечить с помощью грибов Дальнего Востока. Содержащиеся в них соединения способны не только усиливать действие лучевой терапии, но и самостоятельно убивать раковые клетки. Это может помочь в лечение лейкемии, саркомы, рака желудка и печени.