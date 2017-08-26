Беспилотник от Airbus провел в воздухе рекордные 26 часов

Один из крупнейших авиаконцернов мира Airbus объявил о новом рекорде своего детища – беспилотный летающий аппарат Zephyr S провел в небе без малого 26 суток.

Беспилотник, созданный при поддержке Великобритании, вылетел 11 июля с аэродрома в Аризоне. До полных 26 дней полета Zephyr не хватило всего 3 минут в небе. Однако разработчики заявили, что БПЛА выполнил все поставленные задачи. Сейчас специалисты анализируют собранные в полете данные, а затем начнут готовить аппарат к следующему запуску. Предполагается, что Zephyr снова запустят в небо в Австралии, с летного поля Уиндхэм еще до конца этого года.

Нынешним полетом Zephyr побил предыдущий рекорд длительности полета, который составлял всего 14 суток и был поставлен БПЛА той же серии.

По словам разработчиков, Zephyr S – это некое промежуточное звено между спутником и дроном. Его уже окрестили «псевдоспутником». Сферой применения аппарата называют как сугубо гражданскую – наблюдения за земной атмосферой, или обеспечение спутниковой связи в труднодоступных районах, так и сферу военной разведки. На сегодня известно, что Британия претендует на первенство в использовании возможностей Zephyr.

БПЛА Zephyr S оснащен двумя электромоторами и солнечными панелями, которые вырабатывают энергию для подзарядки аккумуляторов ночью. Размах его крыльев составляет 25 метров, вес – 75 килограммов. При этом аппарат способен поднимать груз впятеро тяжелее собственного веса, а со временем разработчики обещают довести время его полета до 100 дней.