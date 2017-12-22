Новый рекорд высоты взлета установил стратосферный планер

Стратосферный планер Perlan 2, чья разработка является заслугой авиастроительного концерна Airbus, установил мировой рекорд по высоте, среди аппаратов без моторов.

Испытания проходили в понедельник, 27 августа, в Аргентине. Во время своего полета планеру удалось подняться на высоту не менее 18 500 метров, а согласно датчикам давления - практически на 19 000 метров. В ближайшее время Airbus планирует официально зарегистрировать данный рекорд.

Как известно, чем выше высота, тем, соответственно выше сопротивление, мешающее набирать высоту дальше, так как снижается подъемная способность крыльев планера. Таким образом, основным моментом дальнейших доработок Perlan 2 является увеличение его крыла. Вторым моментом, мешающим подниматься аппарату еще выше является большой вес утепления и герметизации кабины пилота, которые необходимы на такой высоте. Известно, что при разгерметизации салона на высоте выше 18 000 метров, кровь, слезы и пот начинают мгновенно закипать. Таким образом, ученым необходимо достичь компромисс между весом планера, с учетом всех необходимых свойств, и его аэродинамическими возможностями, для того, чтобы ставить новые рекорды.

Предыдущий рекорд Perlan 2 был поставлен осенью прошлого года. Тогда аппарат поднялся на высоту практически 16 000 метров.

Планеры подобного типа планируют использовать для изучения полярных вихрей и их влияний на погоду, но для этого им необходимо подниматься на высоту не менее 27 000 метров.