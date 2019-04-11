Федор Конюхов отправится в новые воздушные экспедиции

Известный российский путешественник, Федор Конюхов, не планирует уходить на покой в ближайшее время. Наоборот, в планах путешественника три новые экспедиции. Об этом сообщил сын путешественника, Оскар. Все три экспедиции будут связаны с воздухоплаванием.

Федор Конюхов планирует побить рекорд по подъему в высоту на воздушном шаре. Действующий рекорд принадлежит путешественнику из Индии. Ему удалось подняться на высоту в 21 километр. В планах Конюхова, подняться на высоту 25 километров. Экспедиция будет однодневной, стартует в австралийской пустыне.

Примечательно то, что для достижения действующего рекорда, понадобился и шар рекордных размеров. Для осуществления полета был создан шар, объемом 100 тыс кубических метров. Какого объема будет построен шар для полета Федора Филипповича, пока не известно, но можно сказать с уверенностью, что это будет еще один мировой рекорд.

Следующая, из запланированных экспедиций – двойной облет земного шара, без посадки, на воздушном шаре. По мнению специалистов, продолжительность полета составит около 20 дней. Для такой длительной воздушной экспедиции понадобиться специально оборудованный воздушный шар, способный нести большой запас газа и другого груза.

Самое ожидаемое путешествие Конюхова должно состояться через три года. Это будет кругосветный, беспосадочный полет на самолете, работающем исключительно на энергии солнца. Планируется, что длительность полета составит от 7 до 10 дней. Это будет первый в мире беспосадочный полет на самолете подобного типа. Прототип самолета уже построен и проходит испытания.

Первый самолет, работающий на энергии солнца, впервые поднялся в воздух в декабре 2009 года. Длительность полета составила 26 часов. Первый кругосветный полет стартовал в марте 2015 года, но из-за поломок завершить его смогли только в июле 2016 года.