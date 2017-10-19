Федор Бондарчук снимет фильм о путешествии Конюхова

Свою следующую картину Федор Бондарчук планирует назвать «Повелитель ветра», она расскажет о всемирно известном путешественнике Федоре Конюхове.

Как рассказал Бондарчук, фильм поссвящен кругосветному полету путешественника на воздушном шаре, который состоялся в 2016 году. В этом проекте, который должен стать международным, Федор Бондарчук собирается выступить в качестве режиссера. По его словам, сейчас продолжается работа над созданием сценария, ведутся переговоры с партнерами, в частности, с IMAXX. Еще режиссер отметил, что особое внимание в новой ленте планирует уделить его визуальной части.

Планируется, что съемки нового проекта стартуют летом 2019 года.

Федор Конюхов известен своими кругосветными путешествиями, в том числе через Атлантику на весельной лодке. Весной 2017 года он рассказал о планах установить два новых рекорда – высоты полета на планере и на тепловом воздушном шаре. Конюхов собирается взлететь на 16 и 25 километров соответственно и провести в стратосфере несколько научных экспериментов.