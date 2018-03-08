Ученые: «Кровавый водопад» в Антарктиде продвинет освоение космоса

Недавно ученые сделали ряд открытий касательно «Кровавого водопада» в Антарктиде, которые могут оказать существенное влияние на освоение людьми новых планет. Обнаруженные в воде микробы проявили перспективные для изучения и освоения космоса признаки.

«Кровавый водопад» – явление в Антарктиде, представляющее собой поток воды красного цвета, стекающий по склону тридцатиметрового ледника. Его обнаружил во время антарктической экспедиции Роберта Скотта в 1911 году австралийский исследователь и ученый-географ Гриффит Тейлор. Тогда было популярным предположение, что окрас вода приобретает из-за водорослей.

Позже ученые выяснили, что виной тому высокая концентрация железа в воде. При взаимодействии с кислородом вода окисляется и приобретает буро-красный цвет. Однако, долгое время в научном мире поднимался вопрос о том, почему «Кровавый водопад» протекает по поверхности ледяного объема.

Ответ удалось получилось в результате исследований, в ходе которых был использован радиоволной датчик – инструмент, способный посылать импульсы через лед. Уровень соли в воде препятствовал образованию волн, но все же во льдах ученые смогли обнаружить озеро огромных размеров. Находку подтвердили посредством бурения.

Занимательным отличием озера оказались живущие в нем крошечные микробы. По данным исследователей, они способны выжить в воде с крайне высоким содержанием соли, углевода, низкой температуры и при отсутствии всякого света.

Ученое сообщество полагает, что данное открытие поможет понять, каким образом различные микроорганизмы приспосабливаются к жизни в экстремальных для обитания средах – в том числе и в космосе. Таким образом, вышеописанная череда научных открытий в Антарктиде может далеко продвинуть человечество в освоении других планет.