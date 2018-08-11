NASA начинает новый проект для поиска внеземной жизни

В NASA рассчитывают, что новейшие технологии ускорят встречу человека с инопланетными жизненными формами.

В одном из подразделений американского космического агентства, Центре космических полетов имени Годарда, разрабатывают новую мини-лабораторию для роверов, изучающих Марс и другие планеты. Ученые считают, что их использование поможет найти непосредственно жизненные формы в других мирах, а не косвенные доказательства их присутствия.

По словам Мелиссы Флойд, представляющей центр, эти лаборатории смогут в автоматическом режиме проводить анализы и с их помощью находить непосредственно бактерии и микроорганизмы на других планетах. В основе работы такой лаборатории может лежать модернизированная технология FISH – сейчас она помогает исследователям определить точное местоположение цепочек ДНК и РНК.

Эксперт считает, что шансы найти живые микроорганизмы, скажем, на Марсе, очень велики. В далеком прошлом Красная планета и Земля были гораздо более похожи, чем нынче, и при этом подвергались «бомбардировке» одними и теми же веществами. Ученые знают о многих видах земных микроорганизмов, способных выживать в самых экстремальных условиях. Поэтому не исключено, что их «братья» могли появиться и на Марсе. Между тем, все существующие миссии ищут лишь вещества, наличие которых необходимо для появления жизни, или они могут быть продуктом жизнедеятельности каких-либо организмов. Напрямую поиски «инопланетян» пока так и не начаты.