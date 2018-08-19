Эксперт описал, с чего начнется встреча с внеземным разумом

Бывший сотрудник британского Министерства обороны назвал главные «предвестники» контактов с другими цивилизациями и призвал создать единый протокол для проведения первых встреч с галактическим разумом.

Как сообщает издание express.co.uk, эксперт считает, что «первой ласточкой» близких контактов станут радиосигналы и чужеродные микробы, обнаруженные в пределах Солнечной системы. Вскоре за ними в окрестностях Земли появятся инопланетные корабли. Исходя из этого, землянам нужно будет оперативно решить сразу несколько проблем. Прежде всего, как расшифровать полученные сигналы, ведь разница в техническом развитии может сделать межзвездные послания недоступными для человечества. Также придется решить, нужно ли отвечать на полученные от разумных пришельцев сигналы. Кроме того, человечеству будет нужно быстро придумать, как обеспечить свою биологическую безопасность.

Собеседник издания также выразил уверенность, что только объединившись, человечество сможет на равных встретиться с превосходящим нас в развитии инопланетным разумом. Поэтому бывший военный предлагает создать единый международный документ, своеобразный протокол для первых контактов. Он также рассказал журналистам, что американское космическое агентство NASA уже имеет некоторые наработки в направлении «планетарной защиты», однако предпочитает держать их в секрете.