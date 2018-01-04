Уфологи в трауре: раскрыта тайна НЛО в американском небе

Сторонникам контактов с внеземными цивилизациями придется еще немного потерпеть до встречи с инопланетным разумом. Спустя два с половиной месяца выяснилось, что на вирусном видео из Северной Каролины никакого НЛО нет.

В конце мая американец Джейсон Свинг опубликовал в соцсетях снятые на смартфон кадры, на которых в небе над Северной Каролиной якобы парит НЛО. Это видео стало по-настоящему вирусным, набрав за сутки более миллиона просмотров. Более того, пользователи стали активно обсуждать, что же на самом деле попало в кадр. Одни соглашались, что объект в небе мог быть только кораблем пришельцев, другие выдвигали гипотезу, что в небе была замечена новейшая разработка американских военных.

Однако истина оказалась куда более банальной. Как сообщила газета Daily Mail, на самом деле автор ролика снял на видео обычный дирижабль. Такие воздушные суда часто используют во время проведения праздничных и спортивных мероприятий для рекламы или воздушных съемок. Вот и в тот день, по данным газеты, с дирижабля снимали гонки, проходившие на земле.

Репортеры даже разыскали хозяев воздушного судна, которые подтвердили собранные газетой факты.