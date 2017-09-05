Водные экзопланеты признаны пригодными для жизни

Планеты, полностью покрытые водой, по мнению ученых, могут быть населены живыми организмами.

Не так давно считалось, что какая-либо жизнь может быть возможна только на планетах, по своим свойствам похожим на Землю - имеющим сушу и неглубокие океаны. Именно на таких планетах могут образовываться круговороты газа и минералов, которые в состоянии создать и поддержать оптимальные для жизни климатические и природные условия.

Изначально ученые при поиске потенциально возможных для жизни планет упускали из вида водные экзопланеты, но, как оказалось, и на них возможна жизнь, но не в привычной для нас форме.

Смоделировав изменения климата водных экзопланет за последние миллиарды лет, ученые пришли к выводу, что почти десять процентов таких планет остаются всё это время неизменными. При этом на них содержится оптимальное количество углерода и минералов для зарождения и поддержания жизни организмов.

В это же время ученые заявили, что уровень Мирового океана на Земле за последние два десятка лет увеличился практически на 8 см. Основная причина таких изменение - тепловое расширение вод и, конечно, таяние ледников. Таким образом планета реагирует на происходящие изменения климата. При этом скорость увеличение уровня вод увеличивается каждый год. Если процесс не остановить, то уже к 2050 году уровень Мирового океана может достичь критических отметок.