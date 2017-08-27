Ученые: каждая третья суперземля покрыта водным океаном

Результаты изучения взаимосвязи между радиусом экзопланет и их типом привело планетологов к неожиданному выводу о множественности водных миров во Вселенной.

Доктор Ли Дзэн из университета Гарварда представил результаты своих исследований на конференции в Бостоне. По данным СМИ, из его доклада следует, что планетологи выявили устойчивую связь двух характеристик так называемых суперземель – класса планет, которые значительно больше нашей родной Земли, однако в разы меньше газовых гигантов типа Юпитера. Основная масса 4 тысяч таких планет, известных людям, имеет размеры в 1,5 либо в 2,5 раза больше Земли.

Специально созданная учеными модель показала, что более «мелкие» экзопланеты, скорее всего, имеют каменистую поверхность. А вот из крупных планет более трети (35%) полностью покрыты океанами. Причем вода, которая является одним из непременных условий зарождения жизни, может составлять до 50% массы планеты.

Ли Дзэн подчеркнул, что это «не совсем та вода», к которой привыкли земляне. Ведь крупные суперземли, скорее всего, разогреты до 200-500 градусов Цельсия. Они имеют густую атмосферу, по большей части насыщенную водными парами. Ниже находится жидкая вода, а в глубине залегает лед, который образуется под воздействием огромного давления.

Ученые назвали неожиданостью тот факт, что во Вселенной может быть так многоводных миров. Они надеются, что использование новейших телескопов поможет им продолжить изучение водных суперземель и их атмосферы.