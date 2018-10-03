Ученые: Девятая планета Солнечной системы может оказаться суперземлей

Американские исследователи открыли новое небесное тело Солнечной системы и уже занялись его исследованием.

Как стало известно ранее, ученые из Соединенных Штатов предположили, что в Солнечной системе есть девятая, никому не известная планета. Ей сразу дали название планета X. Сейчас исследователи активно изучают потенциальное небесное тело и уже предположили, что ее масса приблизительно в 5-10 раз больше, чем масса нашей планеты. Это означает, что девятая планета Солнечной системы может оказаться суперземлей. Это класс планет, масса которых больше Земли, но значительно меньше массы газовых гигантов (Юпитер, Сатурн и другие).

Результаты данного исследования ученые опубликовали в научном журнале Physics Reports. Публикация доступна на сайте arXiv.org. Помимо класса потенциальной планеты, астрономы определили, что она находится намного ближе к Солнцу, чем предполагалось ранее, а именно в 1,5 раза ближе.

Стоит отметить, что исследованием занимали преимущественно ученые из Калифорнийского технологического института. Ими стали Майкл Браун и Константин Батыгин. Именно они в начале 2016 года высказали версию, что Плутон – не последняя планеты в системе, и за его орбитой есть другое тело, размером с Нептуп.

Полтора года спустя исследователи из Аризоны также высказали свою версию. По их мнению, существует даже десятая планета, только ее размеры значительно больше – приблизительно как Марс.



