В Солнечной системе появился свой Гоблин

Такое название получила самая отдаленная малая планета нашей системы, которая отстоит от Солнца в два раза дальше Плутона.

Как сообщает Международный астрономический союз, это небесное тело было открыто еще три года назад, но тогда удостоилось лишь буквенно-цифрового обозначения. Свое имя малая планета получила в связи с тем, что была обнаружена незадолго до Хэллоуина. Она расположена на расстоянии в 80 астрономических единиц от Солнца, далеко за орбитой Плутона. Диаметр малой планеты – всего около 300 километров, а год на Гоблине продолжается 40 тысяч земных лет.

Гоблин интересен еще и тем, что дает основания астрономам утверждать: далеко за известной границей нашей солнечной системы все же существует пока не найденная девятая планета Х. Эту теорию подтверждает стабильность орбиты, по которой двигается Гоблин. Она остается постоянной в силу воздействия на нее гравитации крупного тела, пока не известного землянам.