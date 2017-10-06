Ученые: в Солнечной системе есть еще одна ненайденная планета

Подтвердить существование загадочной девятой планеты астрономам помогают гравитационные завихрения и компьютерное моделирование.

Астрономы впервые заговорили о присутствии в системе еще одной неизученной планеты в 2014 году. Тогда они обратили внимание на орбиты и характер движения нескольких ледяных карликов в Поясе Койпера. Ученые пришли к выводу, что их орбиты находятся под воздействием крупного небесного тела, расположенного далеко за орбитой Нептуна.

Позже американские ученые сделали еще одно важное открытие – карликовый планетоид 2015 ВР519. Дело в том, что его орбита не совпадает с плоскостью вращения Солнечной системы. Компьютерное моделирование показало, что это возможно лишь при наличии 9 планет в системе.

Согласно представлениям современной науки, девятый член солнечной семьи образовался одновременно с другими планетами. «Планета 9» располагается в 600 раз дальше от Солнца, чем Земля. А ее радиус превышает земной в несколько раз. Из-за большой удаленности от светила она излучает мизерное количество света, что сильно затрудняет ее обнаружение.

И все же ученые не теряют надежды познакомиться с таинственной «соседкой». Сейчас поиски девятой планеты ведутся с помощью мощного телескопа Subaru, расположенного на Гаваях.