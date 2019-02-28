Астрономы ведут спор: планета 9 – миф или реальность

Большая неизвестная планета 9 в нашей Солнечной системе продолжает ускользать от астрономов.

Существует ли на самом деле большая планета 9 – гипотетическая планета, в несколько раз превышающая массу Земли в отдаленных уголках Солнечной системы? Этот вопрос до сих пор является предметом жарких споров среди астрономов. Некоторые считают, что большая планета 9 может объяснить странные орбиты небольших известных тел в поясе Койпера. Другие считают, что эти орбиты могут быть вызваны несколькими неизвестными меньшими телами.

Группа астрономов недавно рассмотрела доказательства существования Планеты 9. Астрономы оптимистично утверждают, что Планета 9 в конечном итоге будет найдена и подтверждена. Существует множество причин полагать, что Планета 9 реальна, и не только она.

В течение последних двух десятилетий наблюдения открыли сложную орбитальную структуру пояса Койпера - поля ледяных тел, вращающихся вокруг Солнца за пределами Нептуна. В дополнение к легко предсказуемому орбитальному поведению транснептуновые объекты отображают динамические явления, которые не могут быть объяснены за счет взаимодействия с известными планетами Солнечной системы.

Планета 9 больше Плутона. Плутон больше официально не считается крупной планетой, такую версию выдвинули американские ученые три года назад. Ее существование могло бы объяснить нечетные орбиты некоторых объектов в поясе Койпера, известных как транснептуновые объекты. Орбиты этих малых тел сгруппированы таким образом, что некоторые астрономы предполагают, что более крупный и отдаленный мир Планеты 9 притягивает их своей относительно сильной гравитацией.

Объясняя сущетвование 9 планеты, ученые говорят, что новый обзорный документ не доказывает существование Планеты 9. Но гипотеза опирается на прочную основу. Астрономы подсчитали, что вероятность того, что Планета 9 не существует, составляет всего 1 из 500.

Планета 9 оценивается примерно в 5-10 раз больше массы Земли. Если Планета 9 существует, она может находиться на вытянутой орбите, занимая до 400 раз больше расстояния Земли от солнца. Орбита ее расположена на расстоянии от 15 до 20 градусов от главной орбитальной плоскости, на которой вращается большинство других планет.

Орбиты 6 экстремальных транснептуновых объектов таинственным образом выровнены в одном направлении, конфигурация которого, по мнению некоторых астрономов, может быть объяснена присутствием Планеты 9.

Ученые считают, что Планета 9 будет открытой в ближайшие 10-15 лет. Астрономы либо подтвердят существование Планеты 9, либо опровергнут ее с помощью полученных данных.

Это очень тусклый объект в очень большом небе. Необходимо исследовать все небо, или, по крайней мере, большие его части, чтобы найти планету.

В течение следующих 10 лет астрономы планируют проводить более глубокие исследования неба. Высказываются предположения, что к 2030 году будет значительно больше информации о планете. Возможно, что к тому времени ученые будут обладать большим количеством альтернативных объяснений наблюдаемых орбитальных аномалий.

Сотрудники Мичиганского университета считают, что открытие планеты 9 поможет ответить на различные загадки в Солнечной системе, включая происхождение скалистого объекта, помеченного 2015 BP519 и прозванного Caju. Этот объект является одним из объектов, на которые, как считается, гравитационно влияет планета 9. Он имеет диаметр всего 550 км и находится на очень эксцентричной и наклонной орбите.

Планета 9 - действительно хорошее объяснение для 2015 BP519. Физика работает отлично. Присутствие планеты 9 прекрасно и связно ответило бы на несколько, казалось бы, не связанных между собой открытых вопросов о Солнечной системе.

Кстати, существует даже теория, что Планета 9 может быть экзопланетой, такой как суперземля, которая была украдена солнцем у ближайшей звезды. Астрономы действительно озадачены орбитами этих внешних тел Солнечной системы. Они ищут идеи, чтобы объяснить их.

Если Планета 9 будет найдена, независимо от ее происхождения, это будет одно из самых захватывающих космических открытий в истории. Поскольку Плутон потерял статус самой большой планеты в 2006 году, Нептун считается самой дальней крупной планетой от солнца в нашей Солнечной системе. Это может оказаться не так, если существует еще одна большая планета – Планета 9.