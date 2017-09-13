Учёным удалось раскрыть тайну прародины Солнечной системы и комет

Считается, что формирование пояса Койпера произошло из остатков того, что осталось после полного образования нашей системы. Однако, последние расчёты показывают существование в ней прежде и ещё одного ледяного гиганта, подобного Нептуну.

Астрономы не могут исключить, что он и поныне вращается вокруг нашей звезды. Также, учёным, как они полагают, удалось раскрыть тайну прародины Солнечной системы и комет.

В середине ХХ века появилась гипотеза, что далеко за орбитой Нептуна может быть нахождение своеобразного резервуара, в который входят особые космические тела. Они входили ранее в протопланетное облако и именно их считают зародышами планет, ныне существующих в Солнечной системе.

Гипотеза подтвердилась. Была найдена такая область. Сейчас она называется пояс Койпера. Учёным удалось выявить, что там находится не менее 100 тысяч космических тел, чей радиус превышает 100 километров. Особо загадочным является то, что движение одних из них происходит по круговым орбитам, а у других она сильно вытянута. Есть и такие, которые перемещаются в полном диссонансе с орбитой Нептуна.

Отдельный интерес представляет рассеянный диск, большая полуось которого, около, 500 астрономических единиц. Он состоит из остатков планетоземалей, которые путешествуют во Вселенной с тех пор, как началось зарождение Солнечной системы, и до сих пор не смогли приобрести стационарную орбиту.

Влияние пояса Койпера является большим. Те планеты, которые наиболее близки к нему, смещаются за 10 лет на несколько километров.

Учёные считают, что ранее у Солнечной системы был более компактный вид, и планеты располагались друг к другу на более близких расстояниях. Затем из системы произошло удаление газа, и она пришла в движение. Из пояса Койпера была выброшена часть комет.

Предположительно, формирование Солнечной системы началось 4 миллиарда лет тому назад. После того, через 6 миллионов лет планетам стало тесно. Не исключено, что Юпитер и Сатурн, прыгнувшие далеко, смогли вытолкнуть ещё одного безымянного ледяного гиганта, за пределы системы.

Однако, учёные не исключают его присутствия в Солнечной системе до сих пор. На это их натолкнул анализ аномальных орбит рассеянных объектов, находящихся в поясе Койпера.

Они не могут быть объяснимы влиянием известных планет. Получается, что на них оказывается воздействие, чем то очень массивным.

Отсюда и возникла теория о том, что у нашей Солнечной системы есть и девятая планета. Эта гипотеза пока никем не подтверждена, но и не опровергнута.

Не исключено, что её астрономы смогут проверить уже в ближайшие годы. Этому могут посодействовать планируемые космические миссии к Нептуну и Урану.