Ученые: загадочный кратер на Ямале является первым изученным криовулканом

Геологи Московского госуниверситета имени Ломоносова говорят, что ямальский кратер является новым для Земли явлением, которое раньше наблюдали только на других космических объектах – ледяных планетах типа Плутона и планетоидах. Именно поэтому по аналогии с космическими процессами они назвали механизм образования кратера криовулканизмом.

Загадочный 20-метровый кратер был открыт на Ямале в 2014 году вдалеке от крупных газовых месторождений. К тому же, изучение более ранних спутниковых снимков показало, что на месте кратера раньше был бугор высотой не менее восьми метров.

Геологи изучили множество параметров, в том числе структуры талика (незамерзающего слоя) и подземного льда, а также содержание газа в подземных слоях. В результате они пришли к пониманию механизма образования кратера. На глубине в карстовых пустотах под землей накапливается биогенный (то есть выработанный микроорганизмами) газ, говорят ученые. Сверху у поверхности находится ледяная «корка», которая сначала выпячивается, а потом под воздействием давления взрывается. В результате происходит извержение, только вместо лавы из кратера вылетают талые породы и вода, и длится этот процесс может около суток.

Примерно также, по представлениям современной науки, «работают» криовулканы на ледяных планетах. Поэтому и изученный на Ямале кратер специалисты называют первым криовулканом, который найден и изучен на нашей планете.