Ученые рассказали, как появился "чёрно-синий" кратер на поверхности Марса

Ученые выяснили, что небесное тело, влетевшее в Марс, было очень твёрдым, ведь после мощного столкновения образовался «полноценный» кратер.

Изображение столкновение было сделано в апреле, а опубликовано на сайте НАСА 6 июня. На снимке можно увидеть большой чёрно-синий след на ландшафте плоской области Красной планеты – это и есть результат попадания небесного тела, предположительно астроида, на поверхность планеты.

Снимок был сделан Марсианским разведывательным спутником НАСА. Вероника Брей из Университета Аризоны считает, что «виновник» столкновения был всего 5 футов (1,5 м) в ширину, но это не помешало ему беспрепятственно «пересечь» атмосферу планеты и при столкновении образовать полноценный кратер - от 15 до 16 метров в диаметре. Объясняется это тем, что небесное тело было намного твёрже, например, других астероидов, которые прилетали на Марс «кусочками», из-за разрушительной атмосферы планеты.

Ученые полагают, что столкновение произошло где-то между сентябрем 2016 и февралем 2019 г.г. Брей уверена в том, что именно кратера на Красной планете и есть её самые интересные черты. Она также объяснила цвет «следа» - базальтовая порода, предположительно, составляющая поверхность планеты, в некоторых местах покрыта льдом – оттого и чёрно-синий оттенок кратера.

Источник – space.com.