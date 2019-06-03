98-фунтовый астероид может упасть на Землю в начале сентября

Это небесное тело входит в десятку астероидов, которые ЕКА считает угрозой для Земли.

2006 QV 89 – это астероид примерно 30 метров (98 фунтов) в диаметре. Впервые был обнаружен 29 августа 2006 года, когда он находился в 4 500 000 км от Земли.

По одним данным – астероид окажется в 7 миллионах км от Земли 9 сентября 2019 года. При этом шанс столкновения 1:7300.

По другой версии - 2006 QV 89 сделает ближайший подход к Земле 23-27 сентября, и расстояние между небесными телами составит 6 000 000 км.

Кроме этого, ученые ожидают столкновения с астероидом (101955) Бенну в 2196 году и астероидом 195ODA, максимальное сближение с которым ожидается в марте 2880 года. Об этом сообщают «Актуальные новости».

Добавим, что во второй половине мая к Земле приближался двойной астероид (66391) 1999 KW4, однако угрозы столкновения с ним не предвиделось. Астрономы прогнозируют его максимальное сближение с планетой в мае 2036 года.



