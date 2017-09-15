Угроза столкновения Земли с астероидом 2018XB4 возросла

Об этом сообщили ученые из Координационного центра наблюдения за околоземными объектами. Данное подразделение входит в структуру Европейского космического агентства (ЕКА).

Специалисты ЕКА сообщили, что угроза столкновения небесного тела с нашей планетой значительно возросла. Астероид носит название 2018XB4. Как отмечают эксперты по вопросам космоса, его радиус составляет около 40 м. Предварительная дата падения на Землю уже установлена: столкновение обещают в 2092 году. Несмотря на угрозу, шанс катастрофы все равно остается низким: 1 к 7000.

Астероид 2018XB4 уже пятый среди других небесных тел, представляющих опасность для жителей Земли.

Ранее сообщалось, что исследованием каменной глыбы в космосе занимаются ученые из Санкт-Петербургского госуниверситета. Преподаватели кафедры небесной механики сообщили, что астероид прилетит на землю уже в 2068, а весной 2029 года приблизится к атмосфере максимально близко – на 38 тыс. км. Такое дистанция считается потенциально опасной.

Еще одним астероидом, который сближается с Землей, является Апофис. Он был обнаружен в 2004 году. В результате исследований специалисты лаборатории реактивного движения NASA сделали вывод, что вероятность столкновения Апофиса с планетой практически отсутствует. Ранее в Роскосмосе сообщали, что также планируют разработать план избежания столкновения. Сообщалось, что проект будет основан на законах физики без применения взрывов и разрушения небесного тела.



