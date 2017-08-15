Грядет апокалипсис: Ученые сымитировали столкновение Земли с астероидом-убийцей

По словам экспертов, астероид гигантских размеров уничтожит Солнце, а затем убьет всех живых существ на нашей планете.

Ученые предполагают, что грядет апокалипсис и сымитировали столкновение Земли с астероидом-убийцей. Сотрудники NASA продемонстрировали наглядный пример, что будет после такого столкновения с огромным небесным телом. Предполагаемая ширина астероида составляет полкилометра. Если все произойдет согласно версии ученых, то астероид способен уничтожить Солнце и поджечь воздушное пространство в атмосфере Земли.

Еще худший разворот событий при падении небесного тела в Тихий океан. Мощность падения и площадь самого астероида спровоцируют волны высотой 10 км над уровнем моря. Такие изменения в природе моментально убьют все живое на планете.



