Астрономы сделали снимок двойного астероида, который пролетел мимо Земли

Опубликованы снимки двойного астероида, пролетевшего недалеко от Земли. Эти снимки критически важны, ведь с их помощью будет создан план, который предотвратит столкновение Земли с астероидом.

Снимки были сделаны самым совершенным в мире оптическим телескопом - Very Large Telescope (в переводе очень большой телескоп). На снимках ученые разглядели астероид 1999 кВт 4.

1999 KW 4 – относится к классу потенциально опасных астероидов, он - около 1,3 километра в диаметре. Впервые о его появлении узнали 20 мая 1999 года. Астероид имеет свой спутник, который постоянно вращается вокруг него. Он «проживает» во внутренних регионах Солнечной системы.

На прошлой неделе, в субботу, 1999 KW 4 сблизился с Землёй. Расстояние межу ним и планетой составило 5, 2 миллиона километров. Небесное тело двигалось со скоростью 70 километров в час.

Ученые полагают, что в 2036 году этот астероид подойдёт к Земле максимально близко. Наблюдение за ним теперь станут вести тщательнее, поскольку он довольно похож на своего «собрата» - астероида Дидим, столкновение с которым ожидается в середине следующего столетия.

Добавим, что Дидим планируется «сбить» с курса в 2022 году, когда он подойдёт максимально близко к Земле, на эту миссию НАСА и ЕКА отправят два зонда - DART и Hera.



