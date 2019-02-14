«Мы все погибнем!»: Астероид-убийца при столкновении погубит человечество – Ученые

Люди неизбежно скончаются, если планета столкнется с опасным астероидом, считают эксперты.

Ученые заявили, что астероид-убийца при столкновении погубит все человечество. Заявление прессы, что мы все погибнем не является спекуляцией информацией. Все предположения прессы подтвердили ученые Гарварда. По словам экспертов, рано или поздно все это произойдет и тогда планету ожидает апокалипсис. Однако специалисты пока не смогут точно назвать дату падения астероида, так как он может столкнуться с Землей через неделю, а может быть и через тысячу лет.

Ученые считают, что данная ситуация может спровоцировать такие последствия, которые могут быть сравнимы с ядерной войной. Однако пока сотрудники NASA пока не говорят об опасности из космоса. На мнение экспертов даже не повлиял тот факт, что недавно мимо Земли пролетал астероид диаметром 450 метров.