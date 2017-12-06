Ученые: В 2113 году на Землю может упасть смертельный астероид

Ученый в области физики предсказал, что через приблизительно 100 лет Землю ждет апокалипсис из-за падения астероида.

Один из ученых-физиков из нью-йоркского Сити-колледжа заявил, что на данном этапе изучения космического пространства телескопы не способны увидеть то, что скрывается в глубинах космоса. Поэтому наибольшую опасность для человечества и планеты в целом представляют огромные астероиды и небесные тела, еще не обнаруженные учеными. Их миллионы, но современная техника пока не может их обнаружить.

По словам ученого, каждый век на Землю падает астероид. Так, в 2013 году упал так называемый челябинский метеорит. Это означает, что приблизительно в 2113 году на Землю может упасть следующий смертельный астероид. Также физик вспомнил про катастрофу, в результате которой вымерли динозавры. Предполагается, что именно падение астероида в южном районе американского континента спровоцировало массовое вымирание.

Если верить предсказанию ученого, то новый астероид может разрушить отдельные части планеты, что приведет к непоправимым последствиям. Пострадать могут не просто страны, а целые континенты и океанский шельф.

Ученые постоянно предупреждают о приближении астероидов к Земле, но пока ни один из них не является потенциально опасным. При этом большинство небесных тел еще не известно человечеству. Это означает, что космическая опасность скрывается в глубинах Вселенной.



