Наука

На дне Марианской впадины установят российский флаг

Сегодня, 15:16

После завершения исследований самой глубокой точки Земли, на ее дне будет установлен флаг России, - заявил представитель Фонда перспективных исследований в ходе Восточного экономического форума.

На стенде форума ВЭФ были проиллюстрированы данные о будущем исследовании Мариинского желоба, которое планируется провести уже в следующем году. В ходе него будет максимально подробно исследовано дно впадины, с подробной видео- и фотосъемкой, а также последующим картографированием. Также будут собраны данные гидрологии и взяты, необходимые для классификации обнаруженных предметов, пробы.

Планируется, что на дно будет опущен сверхглубокий необитаемый аппарат «Витязь», который с помощью донной станции сможет автономно исследовать Мариинскую впадину. Таким образом, помимо основной цели - непосредственно изучении самой глубокой земной точки - планируется изучение возможностей подобной техники в экстремальных условиях среды.

В 2017 году о своей подготовке к погружению в Мариинскую впадину Владимиру Путину заявил путешественник Федор Конюхов. Планировалось, что свою экспедицию он проведет совместно с полярником Артуром Чилингаровым. Было совершено два погружения на глубину около одиннадцати тыс метров, однако дальше начиналась узкая трещина, глубиной больше 11 тыс метров, поэтому погружение было прервано.

Ксения Шестак
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