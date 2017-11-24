Россия отправит автономный батискаф исследовать Марианскую впадину

Фонд перспективных исследований представил информацию о новом проекте изучения самого глубокого места Мирового океана на специальном стенде ВЭФ.

Как передает РИА «Новости», изучение впадины планируют проводить с помощью глубоководного беспилотного батискафа «Витязь». Кроме того, ему в помощь на океанское дно отправится донная станция – ее собираются опустить на тросе с исследовательского корабля. Основными задачами новых аппаратов станут картографирование океанского дна, изучение объектов, которые находятся в океане, гидрологические исследования и другое. Также российские ученые рассчитывают, что работа «Витязя» поможет в дальнейшей разработке технологий для подводной робототехники, которая используется в экстремальных условиях.

Кроме того, СМИ сообщают, что Фонд перспективных исследований собирается показать гостям ВЭФ подводные аппараты, которые работают в Арктике на добыче углеводородов.

Напомним, Восточный экономический форум стартует завтра во Владивостоке на острове Русском.