Путешествие в скрытые глубины Индийского океана

Готовится экспедиция по исследованию неизведанных глубин в Индийском океане. Ее цель - обнаружить новые виды морских существ и выяснить, какое воздействие оказывает пластик на подводную жизнь.

Экспедицию «Первый спуск» возглавит британский исследовательский институт океана Nekton. В марте подводные лодки уйдут на глубину 3000 метров от Сейшельских островов, чтобы проверить состояние океана.

Глубокие зоны Индийского океана практически не изучены. Как планируют ученые, миссия может найти от 100 до тысячи новых видов, в том числе много новых кораллов.

Чрезмерные объемы вылова рыбы, загрязнение окружающей среды, изменения климата – все это негативно сказывается на жизни в океане.

В этом проекте будет работать большой коллектив специалистов: 50 ученых, инженеров и техников. Две подводные лодки отправят на глубины разнообразные исследовательские инструменты. Некоторые из погружений будут даже транслироваться в прямом эфире

Путешествие в неизвестность поможет исследовать скрытые глубины Индийского океана. До восьми миллионов тонн пластика попадает в океан каждый год. Часть остается на поверхности, а куда исчезает другая – неизвестно.

Организаторы экспедиции утверждают, что Марс изучен лучше, чем морское дно. Планируется все данные, полученные по исследованию океана, использовать для того, чтобы успеть сохранить океан.