Найден новый способ ликвидировать гигантское мусорное пятно в Тихом океане

Судно «Очиститель океана», оснащенное новой технологией сбора плавучего пластика, уже вышло из Калифорнии и движется в сторону огромного мусорного пятна в океане.

Как сообщают СМИ, технологию сбора мусора с помощью специальных плавучих труб разработал 18-летний американский студент. Как-то гуляя по пляжу, парень обратил внимание на то, как выброшенный в воду хлам под действием течения собирается вместе. На основе этих наблюдений позже была спроектирована и создана система труб общей длиной около 600 метров, с помощью которой планируется собрать пластик из крупнейшего мусорного пятна в Тихом океане. Специалисты, к слову, оценивают его объем примерно в два триллиона кусков пластика. Эта «плавучая свалка» образовалась из мусора, принесенного течениями из разных уголков мирового океана.

Отмечается, что автору идеи удалось воплотить ее в жизнь с помощью общественных организаций по защите окружающей среды. Именно они помогли изобретателю собрать необходимые средства для строительства очистной системы.

В случае, если «Очистителю океана» удастся выполнить первую часть операции и собрать мусор, авторы проекта планируют выработать способ утилизации «пойманного» пластика.