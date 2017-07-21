Грузовой космический корабль затоплен в Тихом океане

Останки космического грузовика Прогресс МС-08 затоплен в Тихом океане в месте, по которому не курируют морские суда.

Как сообщается на официальном сайте Роскосмоса, корабль был сведен с орбиты 23 августа, при этом находился на МКС он с февраля этого года. С помощью него на орбиту были доставлены дополнительное топливо, воздух и посылки для космонавтов.

Выведение с орбиты данного корабля - штатное мероприятие. Известно, что еще неделю после выведения Прогресса МС-08, он использовался в качествен научного эксперимента «Изгиб». Ученые изучали движения корабля в различных формах закрутки при различной гравитации и ориентации солнца.

Большая часть элементов корабля сгорела еще в слоях атмосферы, остатки же достигли акватории Тихого океана сегодня, 30 августа, около 5 утра по московскому времени.

Еще в июле этого года взамен Прогресса МС-08 на к МКС пристыковался космический грузовик Прогресс МС-09. Сообщается, что он достиг орбиты за рекордно короткие сроки - такие результаты еще не были получены ни в США, ни в Китае. Тем времени ученые из Омска предложили использовать Прогресс МС-09 для «уборки» космического мусора в виде ступеней ракет и др. Этот корабль может самостоятельно менять свою орбиту, двигатели сближения и стыковки, что отлично подходит для таких целей.