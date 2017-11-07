Учёные рассказали, сколько пластика человек случайно съедает за год‍

Ученые выяснили, что люди каждый день вместе с едой проглатывают около 100 пластмассовых частиц, которые несут опасность. Пластик добрался даже до самых труднодоступных мест. Возможно, способность перерабатывать пластик может появиться в ходе эволюции.

Шотландские ученые Университета Хериот-Ватта выяснили, что частицы пластика могут находиться на бытовых приборах, мебели, тканях и в воздухе. Оседая на столовые предметы и еду, они попадают в организм человека. Провели эксперимент: поставили чашки Петри с пылевыми ловушками рядом с тарелками во многих домах. Отмечается, что в конце трапезы на каждом сосуде было найдено по 14 частиц пластмассы. Таким образом, люди ежедневно вместе с едой проглатывают около 100 пластмассовых микрочастиц, а за год же в организм попадает до 68 400 пластиковых волокон, которые несут потенциальную опасность для здоровья человека.

Также ученые-экологи проводят наблюдения загрязнения океанов пластиком. Скопления мусора образуют в Мировом океане под воздействием течений мусорные пятна. Сейчас известны пять больших скоплений в Тихом, Атлантическом и Индийском океанах. Пластиковый мусор опасен ещё и тем, что морские животные, зачастую, не видят прозрачные частицы, которые плавают на поверхности, и токсичные отходы попадают им в организм, что часто приводит к летальным исходам. В журнале Environmental Pollution сообщают о том,что частицы пластика передаются вверх по пищевой цепочке от рыб к земным хищникам. Экологи и зоологи все чаще обсуждают проблемы загрязнения морской среды. На сегодняшний день пластик добирается даже до самых труднодоступных мест. Также известно, что от загрязнения пластмассой страдают коралловые рифы. Из-за пластикового мусора повышается риск возникновения болезней у кораллов почти в 20 раз. Но некоторые бактерии уже научились перерабатывать распространенные виды пластика. Эта способность, по мнению ученых, может развиваться в ходе эволюции.